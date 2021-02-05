Son dakika haber: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 17, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 14, Irak'ta 12, Ürdün'de 8, Suudi Arabistan'da 4, Katar'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 17 kişi yaşamını yitirdi, 881 yeni vaka tespit edildi, 864 hasta ise iyileşti.

Son verilerle vefat sayısının 1936'ya, vaka sayısının da 122 bin 894'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 103 bin 312 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 14 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 251 yeni vaka görüldü, 3 bin 860 hasta sağlığına kavuştu.

Böylece toplam can kaybının 902'ye, vaka sayısının 320 bin 126'ya yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 297 bin 40 oldu.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi, 1534 kişi enfekte oldu, 1118 hasta da iyileşti.

Salgında ölü sayısının 13 bin 103'e, vaka sayısının 625 bin 756'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 598 bin 147 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 8 kişinin öldüğünü, 1222 kişinin enfekte olduğunu, 608 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 362'ye, vaka sayısının 332 bin 990'a, iyileşenlerin sayısının da 318 bin 556'ya ulaştığını aktardı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son bir günde Kovid-19'dan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 327 kişide virüs tespit edildiğini, 257 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 393'e, vaka sayısının 369 bin 575'e yükseldiğini aktaran Bakanlık, iyileşen hasta sayısını 360 bin 954 olarak açıkladı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin hayatını kaybettiği, 398 kişinin daha enfekte olduğu, 153 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 250'ye, vaka sayısının 153 bin 296'ya, iyileşen hasta sayısının da 146 bin 627'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al