Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

02.02.2021 00:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:58
Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 8 bin 287'ye, Tunus'ta 6 bin 802'ye, Lübnan'da 3 bin 145'e, Ürdün'de 4 bin 326'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 8 bin 287'ye, Tunus'ta 6 bin 802'ye, Lübnan'da 3 bin 145'e, Ürdün'de 4 bin 326'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 281 kişinin enfekte olduğu, 892 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 8 bin 287'ye, vakaların 471 bin 438'e, iyileşenlerin 450 bin 52'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Fas hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında, saat 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 2 hafta daha uzatma kararı aldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 kişinin virüs nedeniyle vefat ettiği, 1160 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 777 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 6 bin 802'ye, vakaların 210 bin 45'e, iyileşenlerin 162 bin 223'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 63 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 20 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 418 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 3 bin 145'e, vakaların 303 bin 72'ye, iyileşenlerin 180 bin 877'ye çıktığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin öldüğü, 1207 kişinin enfekte olduğu, 883 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 4 bin 326'ya, vakaların 328 bin 62'ye, iyileşenlerin 315 bin 464'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guy Ritchie Didem Kınalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 01:03:11. #1.14#
title