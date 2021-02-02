Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 8 bin 287'ye, Tunus'ta 6 bin 802'ye, Lübnan'da 3 bin 145'e, Ürdün'de 4 bin 326'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 8 bin 287'ye, Tunus'ta 6 bin 802'ye, Lübnan'da 3 bin 145'e, Ürdün'de 4 bin 326'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 281 kişinin enfekte olduğu, 892 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 8 bin 287'ye, vakaların 471 bin 438'e, iyileşenlerin 450 bin 52'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Fas hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında, saat 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 2 hafta daha uzatma kararı aldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 kişinin virüs nedeniyle vefat ettiği, 1160 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 777 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 6 bin 802'ye, vakaların 210 bin 45'e, iyileşenlerin 162 bin 223'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 63 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 20 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 418 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 3 bin 145'e, vakaların 303 bin 72'ye, iyileşenlerin 180 bin 877'ye çıktığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin öldüğü, 1207 kişinin enfekte olduğu, 883 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 4 bin 326'ya, vakaların 328 bin 62'ye, iyileşenlerin 315 bin 464'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup