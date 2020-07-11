Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1004'e, Yemen'de 365'e, Fas'ta 245'e, Katar'da 146'ya yükselirken, Tunus, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1004'e, Yemen'de 365'e, Fas'ta 245'e, Katar'da 146'ya yükselirken, Tunus, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1004'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 470 artarak 18 bin 712'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 13 bin 375'e ulaştı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 365'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 9 artışla 1389'a çıkarken, iyileşen hasta sayısı 642 oldu.

Yemen'de Kovid-19 vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler 18 Mayıs'ta konuya ilişkin son açıklamalarında 4 vaka ve 1 ölüm bildirmişti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 245'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık, ülkedeki toplam vaka sayısının 214 artarak 15 bin 542'ye, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 12 bin 65'e yükseldiğini açıkladı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 498 yeni vaka tespit edildi. Böylece can kaybı 146'ya, vaka sayısı da 103 bin 128'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 98 bin 934 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1245'e çıktığını açıkladı.

İyileşen sayısının 1076'ya ulaştığı Tunus'ta, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1176'ya çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısının 10 olduğu ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 991'e ulaştığı aktarıldı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 403 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki can kaybının 331 olduğu aktarılan açıklamada, vaka sayısının 54 bin 453'ye, iyileşen sayısının ise 679 artarak 44 bin 648'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 86 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 168'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 36 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 1402 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Kaynak: AA