Son dakika haber | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 21, Cezayir'de 9 ve Umman'da 5, Libya'da 4 ve Katar'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
16.08.2020 00:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 21, Cezayir'de 9 ve Umman'da 5, Libya'da 4 ve Katar'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 632'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede 1776 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 41 bin 17'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayılarının da 28 bin 566'ya ulaştığı aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1360'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 469 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 38 bin 133'e çıktığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 hastası 336 kişinin sağlığına kavuştuğu ve iyileşen hasta sayısının 26 bin 644'e çıktığı bilgisine yer verildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 5 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 181 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 562'ye, vaka sayısı da 82 bin 924'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 77 bin 550'ye ulaştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 139'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 277 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 327'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada ayrıca, 32 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının 848'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 277 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 114 bin 809'a, iyileşen sayısının da 111 bin 505'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 192'ye yükseldiği dile getirildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 283 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 361'e, toplam vaka sayısının da 64 bin 102'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 98 artarak 57 bin 571'e ulaştığı aktarıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Güncel
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı 3. Sayfa
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor Sağlık
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Aylin Nazlıaka Mustafa Destici
Magazin Ali Atay Şeyma Subaşı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Düğün Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 00:38:26. #1.15#
title