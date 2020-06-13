Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı
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Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Kuveyt'te 289'a, Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) 288'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı
13.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Kuveyt'te 289'a, Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) 288'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 289'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 514 kişiye tanı konulmasıyla vaka sayısının 35 bin 466'ya, iyileşen hasta sayısının ise 25 bin 882'ye yükseldiği belirtildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 288'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede 491 kişinin daha virüse yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, böylece vaka sayısının 41 bin 990'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 26 bin 761'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da, 1828 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 78 bin 416 çıktığı, 1956 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan hasta sayısının 55 bin 252 olduğunu belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 70 olduğu ve bir artış yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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