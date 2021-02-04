Son dakika haber: Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 82, Fas'ta 28, Ürdün'de 10, Cezayir'de 4, Kuveyt'te 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 82, Fas'ta 28, Ürdün'de 10, Cezayir'de 4, Kuveyt'te 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 107 kişi enfekte oldu, 2 bin 275 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 3 bin 397'ye, vaka sayısı 312 bin 269'a, iyileşenlerin sayısı da 192 bin 362'ye çıktı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 28 kişi daha hayatını kaybetti, 620 yeni vaka tespit edildi, 742 hasta ise iyileşti.

Son verilerle can kaybı 8 bin 351'e, vaka sayısı 473 bin 667'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısı da 452 bin 522'ye yükseldi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 10 kişinin öldüğünü, 1294 kişinin enfekte olduğunu, 730 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 354'e, vaka sayısının 331 bin 768'e, iyileşenlerin sayısının da 317 bin 948'e ulaştığını aktardı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 265 yeni vaka tespit edildi, 196 hasta sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 904, vaka sayısı 108 bin 381, iyileşenlerin sayısı da 74 bin 196 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirdiği, 840 kişinin enfekte olduğu, 555 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 962'ye, vaka sayısının 168 bin 250'ye, iyileşen hasta sayısının 160 bin 98'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al