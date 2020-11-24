Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

24.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:39
Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 31'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 811'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 559'a, Kuveyt'te 870'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 31'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 811'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 559'a, Kuveyt'te 870'e yükseldi. Katar'da ise vaka sayısı arttı. ???????

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 35 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 292 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 12 bin 31'e, vaka sayısının da 539 bin 749'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 469 bin 784 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği, 252 yeni vaka tespit edildiği, 495 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 811'e, vaka sayısının 355 bin 741'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 344 bin 311 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 1310 yeni vaka tespit edildi, 683 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 559'a, vaka sayısının 161 bin 365'e çıktığı BAE'de, virüsü yenenlerin sayısı ise 150 bin 261'e ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 402 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 559 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam vefat sayısının 870'e, vakaların da 140 bin 795'e çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 133 bin 407 olduğunu aktardı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 227 kişinin enfekte olduğu, 212 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 137 bin 642'ye, iyileşen hasta sayısının da 134 bin 698'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 236 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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