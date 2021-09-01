Son dakika haber... Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü iki İHA imha edildi

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin birkaç dakika arayla Suudi Arabistan'a bomba yüklü iki İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların, Yemen hava sahasında etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, saldırı "terörist Husi milislerinin sivilleri hedef alma girişimleriyle saldırganlığı tırmandırması" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, saldırı girişimleri karşısında sivillerin korunması için gerekli önlemleri aldığı ve uyguladığı ifade edildi.

Koalisyon güçleri dün Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin yaralandığını, bir sivil uçağın hasar gördüğünü duyurmuştu.

Arap Koalisyonu, söz konusu saldırının ardından Abha Havalimanı'na yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtilen başkent Sana'da İHA'ların fırlatıldığı bir mobil platformun vurulduğunu açıklamıştı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy