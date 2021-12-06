Son dakika haber: Arap koalisyonu Yemen'deki Husi milislere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı - Haberler
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Son dakika haber: Arap koalisyonu Yemen'deki Husi milislere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Arap koalisyonu Yemen'deki Husi milislere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı

Son dakika gündem haberi: Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gönderdiği balistik füzenin imha edildiğinin duyurulmasının ardından koalisyon güçlerinden yeni bir açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, "Gelen tehditlere karşılık, Husi milislere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "sivilleri korumak için uluslararası insancıl hukuka uygun olarak demir yumrukla Husilere darbe vurulacağı" kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin son 24 saatte silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ı hedef alan 7 saldırı girişiminin önlendiğini duyurmuştu.

Koalisyon daha sonraki açıklamasında da Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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