Son dakika haber | Arap koalisyon güçleri: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
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Son dakika haber | Arap koalisyon güçleri: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Son dakika haber | Arap koalisyon güçleri: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Arap koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, bomba yüklü İHA ile ülkenin güneyini hedef aldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin, İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, sivilleri korumak ve muhtemel bir saldırıya karşı koymak için operasyonel önlemlerin alındığı ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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