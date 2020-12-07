Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı
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Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

07.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:56

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran genç, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Darmstad Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Emirhan K., polislere adres sordu.

2 FARKLI SUÇTAN ARAMA KAYDI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin Emirhan K.'ya izin belgesi sorması üzerine şahsın izin kağıdı olmadığı belirlendi. Emirhan K.'nın GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapan polis ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Konut Dokunulmazlığı İhlal Etmek" suçlarından arandığını tespit etti.

Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

PARA CEZASI UYGULANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca "Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak" suçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan Emirhan K., gözaltına alındı. Emirhan K.'nın geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.

Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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