Son dakika haber! Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı
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Son dakika haber! Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı

Son dakika haberlerine göre Edirne'de, arama kararı bulunan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.

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Edirne'de, arama kararı bulunan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.A ve E.K'yi tespit etti.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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