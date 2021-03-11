Son dakika haber: Aranan 128 kişi yakalandı
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Son dakika haber: Aranan 128 kişi yakalandı

11.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:59
Son dakika haber: Aranan 128 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Malatya'da, Jandarma tarafından aranan 128 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Malatya'da, Jandarma tarafından aranan 128 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-10 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan, asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 128 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı.

Aranan 128 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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