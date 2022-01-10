Son dakika haber: Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaki yangında bin 200 ev küle döndü

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında yaklaşık bin 200 evin küle döndüğü bildirildi.

Bangladeş'te çoğu 2017'de Myanmar'da askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre yaklaşık 250 ev yanmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında yaklaşık bin 200 evin küle döndüğü ve yaklaşık 5 bin kişinin evsiz kaldığı aktarıldı. Yangında can kaybı ise bildirilmedi.

Bangladeş Ek Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Samchu-Douja Nayan, kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

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