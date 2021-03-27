Son dakika haber! Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

Son dakika haberler: Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e vardı.

Hurda atölyesinde çıkan yangında 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Hurda atölyesinde çıkan yangında 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e vardı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin yardım eli bu kez Arakanlı kardeşlerimize ulaştı. Mülteci kampında kalan Arakanlı kardeşlerimizin yangında zarar gören sahra hastanesini ve evlerini yenilemek üzere yola çıkan Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personeli ile malzemeleri taşıyan uçağımız Bangladeş'e ulaştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 17:45:57. #1.16#
title