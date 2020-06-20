Son dakika haber... Araçta sıkışan 2 yaralı araç parçalanarak kurtarıldı Son dakika haberi... Burdur'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye erleri aracı parçalayarak kurtardı.

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye erleri aracı parçalayarak kurtardı.

Burdur-Karamanlı karayolu Karaçal mevkiinde yer alan yol yapım şantiyesinden çıkan Cengiz Yücel yönetimindeki 07 AAK 803 plakalı kamyon, Oktay Serttaş idaresindeki 15 SE 701 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Serttaş ve yanındaki Mustafa Kemal Yırtıcı, kamyonette sıkıştı. 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kamyonetten çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bir bölümü kamyonun dorsesine sıkışan kamyonet, şantiyedeki kepçe yardımıyla çekilerek çıkarıldı. Burdur'dan sevk edilen itfaiye ekibi de kamyonetin direksiyon, vites kolu ve çeşitli bölümlerini keserek yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA