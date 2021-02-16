Son dakika haber | Araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişinin imdadına jandarma ve SEDAŞ ekipleri yetişti

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişiye jandarma ve SEDAŞ ekipleri yardım etti.