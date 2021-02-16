Son dakika haber | Araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişinin imdadına jandarma ve SEDAŞ ekipleri yetişti
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Son dakika haber | Araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişinin imdadına jandarma ve SEDAŞ ekipleri yetişti

16.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:37
Son dakika haber | Araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişinin imdadına jandarma ve SEDAŞ ekipleri yetişti

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişiye jandarma ve SEDAŞ ekipleri yardım etti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişiye jandarma ve SEDAŞ ekipleri yardım etti.

Geyve kara yolunda seyreden Alper Ö. idaresindeki araç, Kazgıran mevkisinde yoğun kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Kendi imkanlarıyla aracı kurtaramayan sürücü ve yanındaki Ahmet Ç, Hacıyakup Paşalar Mahallesi muhtarı Yunus Gürel'den yardım istedi.

Gürel'in haber vermesi üzerine bölgeye giden jandarma ve o sırada göreve giden SEDAŞ ekiplerinin yardımıyla araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Alper Ö. ve Ahmet Ç, yardımlarından ötürü ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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