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Son dakika haber... Aracıyla çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan kişi tutuklandı

AA, Taner Aydın - Güncel
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Son dakika haber... Aracıyla çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Konya'da dün aracıyla çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan kişi tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da dün aracıyla çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan kişi tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün şüpheli F.T'nin, idaresindeki araçla N.G'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığını, N.G.'nin tedavi için kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

Zanlının, yakalandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca "İhmali Davranışla Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini aktaran Solmaz, F.T'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

AA / Taner Aydın - Güncel

Ramazan Solmaz, Cumhuriyet, Konya, Güncel, Haber

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