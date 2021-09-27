Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da aracıyla birlikte yanarak hayatını kaybeden futbolcu Burak Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi hala çözülemedi.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Samsun'da aracıyla birlikte yanarak hayatını kaybeden futbolcu Burak Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi hala çözülemedi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkiinde cumartesi saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de ikamet eden 27 yaşındaki futbolcu Burak Gündoğdu emekli astsubay babasına ait 16 NZJ 71 plakalı otomobille spor kulüpleri transfer görüşmesi için 23 Eylül'de yola çıktı. Olay yerinde şüpheli bir araç gördüklerini söyleyen vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobilin alev alev yandığını gördü. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yanarak hayatını kaybeden futbolcu Burak Gündoğdu'nun cesedi DNA testi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Gencin ölümüyle ilgili sır perdesi ise hala aralanamadı. Futbolcunun aracıyla birlikte yakılarak mı öldürüldüğü, intihar mı ettiği ya da kazaya mı kurban gittiği araştırıyor.

Hayatını kaybeden Burak Gündoğdu'nun Çorumspor, Akşehirspor, İskenderun Körfezspor, Ceyhanspor, Bursa Nilüferspor, Çerkezköy 1911, Aksarayspor ve Karamanspor'da santrafor olarak futbol oynadığı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavirüsten öldü

Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavirüsten öldü

 El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup denize atmışlar

El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup denize atmışlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tanem Sivar Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Mustafa Denizli Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali Yerlikaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 20:01:53. #1.17#