Son dakika haber! Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı
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Son dakika haber! Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı

26.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:42
Son dakika haber! Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı

Son dakika gündem haberine göre VAN'ın Erciş ilçesinde, aracının arkasına halatla bağladığı leğen ile çocuklarını yolda kaydıran babanın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, aracının arkasına halatla bağladığı leğen ile çocuklarını yolda kaydıran babanın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Erciş'e 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilmeyen kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek, otomobilin arkasına halatla bağladığı leğene 2 çocuğunu oturtup, yolda kaydırdı. Otomobiliyle dakikalarca tur atıp, çocuklarını kaydıran baba, mahalle yolundaki kalabalığın arasında geçerken, şaşkınlıkla izlendi. Babanın çocuklarıyla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 


Son dakika haber! Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı
Son dakika haber! Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı
Son dakika haber! Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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