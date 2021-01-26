Son dakika haber! Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı
Son dakika gündem haberine göre VAN'ın Erciş ilçesinde, aracının arkasına halatla bağladığı leğen ile çocuklarını yolda kaydıran babanın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
VAN'ın Erciş ilçesinde, aracının arkasına halatla bağladığı leğen ile çocuklarını yolda kaydıran babanın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erciş'e 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilmeyen kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek, otomobilin arkasına halatla bağladığı leğene 2 çocuğunu oturtup, yolda kaydırdı. Otomobiliyle dakikalarca tur atıp, çocuklarını kaydıran baba, mahalle yolundaki kalabalığın arasında geçerken, şaşkınlıkla izlendi. Babanın çocuklarıyla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL