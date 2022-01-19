Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI - Haberler
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Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi Hayriye U.?yu arama çalışmasına, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri de katıldı.

KIRIKKALE (DHA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi Hayriye U.?yu arama çalışmasına, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri de katıldı. Kapulukaya Barajı gölü çevresinde yoğunlaşan çalışma kapsamında JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü alırken AKUT ekipleri ise termal kamera ve drone ile göl üzerinde arama yaptı. Dalgıçlar da su altı aramalarına devam etti. Yapılan aramalarda Hayriye U. bulunamazken, dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarına, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

Son dakika haberi | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Haber

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