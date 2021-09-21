Son dakika haber! Aracı arızalanınca emniyet şeridinde durdu hayatı karardı

TEM Otoyolu Sultangazi Mevkiinde aracı arızalanınca emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası Fatih Akbaş'a, bir araç çarparak kaçtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akbaş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis ekipleri kaçan aracı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 22.30 sıralarında TEM Sultangazi mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan Fatih Akbaş (39) araçtan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek için emniyet şeridine girerek aracı durdurdu. Aracın arızasını kontrol eden Akbaş, ciddi bir arıza olmadığını anlayınca araca binmek üzere sürücü koltuğuna yöneldi. Bu sırada plakası alınamayan bir araç, arkadan hızla gelerek emniyet şeridine girdi ve Fatih Akbaş'a çarptı. Aktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşerken, çarpan araç ise durmadan yoluna devam etti.

Yaralı şahıs yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu kritik olan Akbaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Akbaş'ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Polis ekipleri Akbaş'a çarpan aracın plakasını tespit etmek için mobese kameralarında inceleme başlattı.

"Araç aşırı hızlı olduğundan hiçbir şey göremedim"

Kaza sırasında başka bir araçla Fatih Akbaş'ın yanında olduğunu söyleyen arkadaşı Yusuf Karaaslan, "Tam yolda giderken aracı arıza yaptı. Dörtlü yakıp emniyet şeridine geçtik. Arızayı giderdik tekrar arıza verdi. Tekrar arızayı giderdik. Arabana bin dedi tam arabama binerken çok süratli bir araba geldi. ya 140 ya 150 yani çok hızlıydı. Bir anda ben zaten kafamı sese kaldırdım. Sağa baktığımda Fatih ağabey havada yükselmişti 17-20 metre falan sürüklendi. Ben şoka girdim orada. Geçen arabaları durdurdum oradan yardım aldık. Ambulans ve polis çağırdılar. Ondan sonra hastaneye getirdik. Araç aşırı hızlı olduğundan hiçbir şey göremedim. ya sollama yapıyordu ya alkollüydü. Normal değil çünkü biz emniyet şeridinin içindeydik baya da mesafe vardı. Oraya girmesi için ya sollama yapması lazım ya alkollü olması lazım" dedi.

"Vuran kişinin vicdanı varsa gelsin teslim olsun"

Fatih Akbaş'ın kardeşi Hüsamettin Akbaş ise "Fatih Akbaş yıllarca makam şoförlüğü yapmış biri aracın emniyetini aldığını düşünüyorum o konuda hiçbir şüphemiz yok. Sağ olsun Sultangazi İlçe Emniyetimiz çok iyi çalıştığını söylediler. En kısa zamanda yakalanacağını söylediler. Teslim olan kimse olmadı. Hastamız şu anda yoğun bakımda beyin kanaması geçiriyor. Olay anında oradan geçen gören birisi varsa, ailenin içini bir nebze olsun rahatlatması için bize bilgi verirlerse çok seviniriz. Kendisi evli 3 tane kız çocuğu var 12, 7 ve 5 yaşlarında. Eşinin durumu çok kötü sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Vuran kişinin vicdanı varsa gelsin teslim olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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