Son dakika haber: Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haber: Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen kamyonetin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen kamyonetin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi Oluklu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G. idaresindeki 48 PA 099 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihabrı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç sürücüsü Ali G.yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali G. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haber: Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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