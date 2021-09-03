Araç fiyatları yükselince kiralıklara ilgi arttı
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Araç fiyatları yükselince kiralıklara ilgi arttı

Araç fiyatları yükselince kiralıklara ilgi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Araç kiralama sektöründe yoğunluk yaşanıyor.

Araç kiralama sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Araç fiyatlarının yükselmesiyle kiralık araçlar tatil döneminin de etkisiyle oldukça fazla ilgi görüyor. En düşük araç günlük 190 liradan kiralanıyor.

Koronavirüs sürecinde yaşanan çip krizi, üretimdeki aksamalar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını giderek artırıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da 'araç kiralama' seçeneğine yöneliyor. Kısıtlamasız ilk bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralanırken, yaz döneminde en uygun araç kiralama fiyatı 190 TL, en pahalı fiyat ise bin 450 TL oldu.

TAM GÜN BEDELİ ÖDEYİP YARIM GÜN ARAÇ KİRALAYANLAR OLDU

Online hizmet veren araç kiralama platformunun yaptığı araştırmaya göre günlük araç kiralama sektöründe en az 1 günlük kiralama yapılabilmekteyken, tam gün bedeli ödeyip yarım gün araç kiralayanlar oldu. En uzun ise 35 gün kiralama yapıldı. Ancak araç kiralama sektöründe ki saatlik araç kiralama hizmeti veren paydaşlardan edinilen göre ise 10- 15 dk gibi süreler için dahi araç kiralandı.

ORTALAMA KİRALAMA SÜRESİ UZADI

Yapılan çalışmaya göre; ailecek gidilen uzun tatillerin olması, gurbetçi vatandaşların araç kiralaması gibi etkenlerden dolayı kış aylarına göre daha uzun süreli kiralamalar gerçekleştirildiği görüldü. Kış aylarında ortalama kiralama süresi 3 günlerde iken yaz döneminde ortalama 7 gün araç kiralandı.

"GEÇEN YILA GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 40 FİYAT ARTIŞI OLDU"

Sektördeki son durumu değerlendiren araç kiralama hizmeti veren platformun kurucu ortağı Yaşar Çelik, "Kiralama sektöründe geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 fiyat artışı oldu. Pandemi sebebiyle değişen seyahat alışkanlıkları birçok sektöre olumsuz etki ederken, araç kiralama sektörü bu süreçte seyahat sektöründeki pazar payını artırdı. İnsanlar bu dönemde toplu ulaşım yerine bireysel araçlarıyla seyahati daha çok tercih ettiler. Bu birikmiş talep de yine bu yaz aylarında ki kiralamalara yansıdı. Nitekim bu dönemde ilk defa araç kiralayan kullanıcı sayısı da oldukça fazlaydı. Bu dönemde oluşacak yoğunluğa karşın tedarikçi araç kiralama firmalarımız tüm tedbirleri almış olmasına ve filolarına ek araçlar dahil etmesine rağmen, bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar neredeyse tamamen tükendi. Bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralandı" dedi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Araç fiyatları yükselince kiralıklara ilgi arttı
Araç fiyatları yükselince kiralıklara ilgi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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