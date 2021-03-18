Son dakika haber | Araban'da jandarmadan şehit ve gazi yakınlarına ziyaret

Son dakika gündem haberine göre Araban İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, ziyaretlerdeki konuşmasında, "Biz şehitlerimizi 'Toprağa değil yüreğimize gömdük.' dedi."

Şehit ve gazilere bir ömür boyu minnettar olacaklarını anlatan Bakan, şehit ve gazi yakınlarının da her zaman yanlarında olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Bakan'a ziyaretlerinde İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ömer Ayabakan, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet ile diğer ilgililer eşlik etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama