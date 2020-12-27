Son dakika haber: Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı
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Son dakika haber: Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı

27.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:48
Son dakika haber: Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaza yaptıkları kendi araçlarına takmak için 4 farklı araçtan parça çaldıkları tespit edildikten sonra gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de kaza yaptıkları kendi araçlarına takmak için 4 farklı araçtan parça çaldıkları tespit edildikten sonra gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentte meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli olarak E.D, Y.K. ile A.A.'yı yakaladı ve gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ortak kullandıkları binek otomobille 15 Aralık'ta maddi hasarlı kaza yaptığı belirlendi. Olayın izini süren ekipler, 3 zanlının hasar gören far, arka kapı, oto teyp ve ses sistemlerini tamir ettirmek yerine Yenidoğan, Şarhöyük, Şirintepe ve Emek Mahallelerindeki aynı marka ve model araçlardan çaldıklarını tespit etti. Hırsızlığı gerçekleştirmek için özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatleri tercih eden şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarın şüphelilerden E.D. ve Y.K. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçluların kendi araçlarına taktıkları çalıntı parçalar ise sökülerek sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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