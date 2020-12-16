Son dakika haber! Araba egzozundan çıkan ses silaha benzetilince polis alarma geçti

Bilecik'te bir otomobil içinden silah atıldığı ihbarını alan polisler, plakası tespit ettikleri aracı kısa sürede yakalandı. Araç içinde arama yapan ekipler, malum sesin egzozundan çıktığı tespit ederek, alkollü sürücüyü gözaltına aldılar.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan vali konağı çevresinde 11 AAU 400 plakalı otomobilden silah atıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. Ekiplerin mahalle üzerinde yaptığı arama sonucunda otomobili aynı mahallede Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yakaladı. Otomobil içinde ve sürücü üzerinde arama yapan ekipler, malum sesin aracın egzozundan çıktığı tespit ettiler. Polis memurları aracın gaz diye tabir edilen pedalına bastığı esnada egzozdan ilk önce bir ateş, ardından bir patlama sesi çıktığı görüldü. Otomobil sürücüsüne alkol testi yapan ekipler. Sürücünün 115 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye yüksek ses ile çevre kirliliği yaptığı gerekçesi ile alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı