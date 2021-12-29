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Son dakika haber: APARTMANIN 4'ÜNCÜ KATINDA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AKSARAY'da 4 katlı apartmanın son katında belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AKSARAY'da 4 katlı apartmanın son katında belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bina tahliye edilirken, yanan evin oturma odası kullanılmaz hale geldi. Taşpazar Mahallesi 818 Sokaktaki 4 katlı apartmanda saat 02.40 sıralarında Bayram Uyar 'a ait evin oturma odasında henüz belirlemeyen bir nedenden yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi Uyar, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin hızla yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Uyar ailesi ve bina sakinleri yangın nedeniyle apartmanı tahliye etti. Alevlerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni araştırırken, evin oturma odası kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haber: APARTMANIN 4'ÜNCÜ KATINDA YANGIN PANİĞİ

Son dakika haber: APARTMANIN 4'ÜNCÜ KATINDA YANGIN PANİĞİ

Son dakika haber: APARTMANIN 4'ÜNCÜ KATINDA YANGIN PANİĞİ

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