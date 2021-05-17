APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 09.50'de İnegöl ilçesindeki Yenice Mahallesi, Mustafa Bey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli, bir süre içerde dolaştıktan sonra apartman içine bırakılan bisiklete yöneldi. Bisikleti alan şüpheli, daha sonra binerek gitti. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı