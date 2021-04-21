Son dakika haber! Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: OSMANİYE'de girdiği apartmandan bebek arabası çalan M.Ö. güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis tarafından gözaltına alındı.

OSMANİYE'de girdiği apartmandan bebek arabası çalan M.Ö. güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 8 Nisan Perşembe akşamı Alibekirli Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Dairenin dışında bıraktığı bebek arabasının yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin M.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, saklandığı eve baskın yaparak gözaltına aldı. M.Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL