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5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı Nevşehir'de bugün akşam saatlerinde 5 katlı binanın 2. Katında çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu.

NEVŞEHİR (İHA) - 5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bugün akşam saatlerinde 5 katlı binanın 2. Katında çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu. Yangın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İbrahimpaşa mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 2 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binanın üst katında bulunan ve balkona sığınan aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 8 vatandaşı merdiven yardımıyla tahliye etti.

Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

5 katlı binada yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

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İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Son Dakika Haberleri

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