Son dakika haber! Antikacıdaki Kurtuluş Savaşı'ndan sıhhiye çantası ve tüfek ilgi görüyor Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İznik ilçesinde bir antikacıda sergilenen eşyalardan Kurtuluş Savaşı'ndan kalma üzerinde kan bulunan sıhhiye çantası ve tüfek, ilgi topluyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde bir antikacıda sergilenen eşyalardan Kurtuluş Savaşı'ndan kalma üzerinde kan bulunan sıhhiye çantası ve tüfek, ilgi topluyor.

İznik ilçesinde yaşayan antikacı Hakan Turan (45), Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından topladığı antika eşyaları, dükkanında sergiliyor. Bu eşyaların özellikle turistlerden ilgi gördüğünü ifade eden Turan, Kurtuluş Savaşı'ndan kalan sıhhiye çantası ve tüfeğin ise ayrı bir değer gördüğünü söyledi. Üzerine Türk bayrağı işlenen ve kan izlerinin de görüldüğü sıhhiye çantası ve tüfeği satmayı ise düşünmediğini dile getiren Turan, " Aslında sıhhiye çantasını bu denli önemli kılan üzerindeki şehitlerimizin kanları. Manevi değeri çok yüksek. Bu sıhhiye çantası, İznik'in yüksek kesiminde bulunan bir köyden geldi. Bana veren kişi de bu çantanın, Kurtuluş Savaşı'nda yer alan dedesine ait olduğunu ifade etti. Savaştan sonra köyüne giden dedesinin, bir bavulunun içerisinde bulmuşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan kalma silahı da sergiliyoruz. Bu iki materyalin de manevi değerleri çok büyük olduğu için satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA