Son dakika haber | Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı
Son dakika habere göre Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
12.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:46
Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun der, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.
Alanyaspor Kulübü de sosyal medyadan, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.
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Kaynak: AA