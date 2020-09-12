Son dakika haber | Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı Son dakika habere göre Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun der, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi. Alanyaspor Kulübü de sosyal medyadan, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu. Kaynak: AA