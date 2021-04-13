Son dakika haber: Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden