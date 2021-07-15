SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız
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SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız"Yeni sezon Antalyalılara ve bütün futbol sevdalılarına hayırlı olsun""Tribünler tam açılmadan mutlu olamayız""Kesin 2 transfer daha yapacağız"Görüştüğümüz Ümit Milli Takımı oyuncuları da var""Süper Kupa finali...

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız

"Yeni sezon Antalyalılara ve bütün futbol sevdalılarına hayırlı olsun"

"Tribünler tam açılmadan mutlu olamayız"

"Kesin 2 transfer daha yapacağız

"Görüştüğümüz Ümit Milli Takımı oyuncuları da var"

"Süper Kupa finali Katar'da olabilir"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut, yeni sezon öncesi hem transfer çalışmaları, hem de yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"YENİ SEZON ANTALYALILARA VE BÜTÜN FUTBOL SEVDALILARINA HAYIRLI OLSUN"

Karabulut, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, "Bütün futbolseverlere, bütün taraftarlara, Antalyalılara, bütün futbol sevdalılarına hayırlı olsun. Öncelikle sakatlıksız, kazasız belasız, pandemiden uzak bir sezon yaşarız. Taraftarlarımızın yüzde 50'si açıldı, bizi mutlu etti ama tamamı açılmadan tam mutlu olamayız. Tamamımın açıldığı eski günlerdeki gibi tribünlerimizin dolu olduğu günlerin gelmesi dileğiyle. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"KESİN 2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ

Transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Karabulut, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Biraz önce de söylemiştim. 1 tane orta saha, 1 tane forvet ile görüşmelerimiz sürüyor. 2 tane kesin transfer yapacağız. Ama sadece 2 taneyle kalmayabilir çünkü transferin son gününe kadar her türlü aksiyon yapabiliriz. Görüştüğümüz gençler var. Ersun hocamızla mutabık kaldığımız bir konu, sınırsız genç alabiliriz. Görüştüğümüz Ümit Milli Takım oyuncuları da var, başka ülkelerin Ümit Milli Takım oyuncuları da. Geleceğimiz olarak, ileriye yönelik transfer olarak görüyoruz. Son güne kadar genç transfer yapabiliriz ama 1 orta saha, 1 forvet kesin yapacağımız transfer var" diye konuştu.

"İNŞALLAH SÜPER KUPAYI KAZANIRIZ"

Süper Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Karabulut, "Kupa finali sanırım devre arasında olacak. Katar'da olması mümkün gibi konuşuluyor. Tabii federasyonun bununla ilgili bir açıklaması ve görüşü henüz yok ama bu kulislerde konuştuğumuz, vakıf olduğumuz konular. Tabii ilk defa Türkiye'deki kupanın yurt dışında oynanabilecek olması prestij anlamında iyi olabilir. Ben oynanması taraftarıyım. İnşallah da iyi bir kupa finali yaparız. Geçen seneyi de bir tane kupayla kapatmış oluruz" şeklinde konuştu.

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız
SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız
SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız
SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız
SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut: İnşallah Süper Kupa'yı kazanırız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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