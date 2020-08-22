Son dakika haber... ANTALYA YAKIN KORUMASI, AZERİ SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SALİFOV'U ÖLDÜRMEDEN ÖNCE VİDEOYA ALMIŞ Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'un, ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'un, ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı. Cinayeti işleyen yakın koruma Khayn Zeyralov'un, Nadir Salifov'u başından vurarak öldürmeden önce otel koridorlarında video çektiği görülüyor. Görüntüde, Nadir Salifov'un arkasından yürüyen Zeyralov, otelin koridorunda sohbet ederken bir yandan da video kaydı alıyor.

Olay, çarşamba gecesi Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın yakın koruma Khayn Zeyralov tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov geliyor.

MAFYA HESAPLAŞMASI

Cinayetin mafya hesaplaşması olduğu iddiaları gündeme geldi. Nadir Salifov'un 18 Ağustos 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta öldürülen 'Hayalet' lakaplı Rövşan Caniyev'in azmettiricisi olduğu öne sürülürken, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de öldürülmüş olması ise mafya hesaplaşması olabileceği ihtimalini doğurdu. Rövşan Caniyev'in kardeşi ve adamlarının Nadir Salifov'u öldürmek için daha önce 2 kez girişimde bulunduğu, polis operasyonlarıyla saldırıların engellendiği belirtildi.

Kaynak: DHA