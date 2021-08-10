Son dakika haber: Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Kocaelili itfaiyeciler kente döndü

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının ardından Kocaeli'ye dönen itfaiye çalışanları, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından karşılandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının ardından Kocaeli'ye dönen itfaiye çalışanları, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından karşılandı.

İtfaiye personelleri için İzmit ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Alana araçlarıyla gelen itfaiye personeli, ailelerine sarılarak hasret giderdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli'deki itfaiyeciler, yangın bölgesinde görev yapanları tebrik etti.

"Rabbim bir daha milletimize böyle sıkıntılar yaşatmasın"

Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın bölgesinde görev yapan itfaiye personeliyle gurur duyduklarını söyledi.

Kocaeli'den giden itfaiyecilerin yangın bölgesindeki çalışmalara önemli katkı sağladığını ifade eden Büyükakın, "16 kişilik ekibimiz oradaki çalışmalara büyük katkı verdiler. Manavgat'taki yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimizi diğer bölgeye naklettik. Oradaki çalışmalar da tamamlandıktan sonra bugün yuvalarına döndüler ve ailelerine kavuştular. Çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. Türkiye'ye model, öncü çalışmalar yapan bir teşkilatımız var. Günlerdir ailelerinden uzaktalar ve büyük fedakarlık gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha milletimize böyle sıkıntılar yaşatmasın."

-"Devletimiz bütün imkanlarıyla oradaydı"

Günlerdir görmediği 2,5 aylık oğlu İzzet Aras'ı kucağına alan itfaiye eri Haluk Gülistan da Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yangında millet olarak büyük mücadele verdiklerini dile getiren Gülistan, "Üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Güzel bir ekibe sahibiz. Yangın bölgesinde itfaiye ekipleri olarak yoğun çalışmalar yaptık. Bundan dolayı gururluyum. Büyük destek aldık, devletimiz bütün imkanlarıyla oradaydı. Müthiş bir mücadele ve birliktelik vardı. Bundan dolayı çok gururluyum." ifadesini kullandı.

Gülistan, yangın bölgesindeyken 2,5 aylık oğlunu çok özlediğini aktararak, oğlunun telefonundaki görüntülerini izleyerek hasret giderdiğini söyledi.

"Önce vatan" anlayışıyla bölgede görev yaptıklarını belirten Gülistan, üstlerine düşen görevi yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız