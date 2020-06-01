Son dakika haber... ANTALYA TSE belgesi alan otel, normallesme sürecinde ilk müşterisini karşılıyor Son dakika güncel haberi... TSE belgesi alan otel, normallesme sürecinde ilk müşterisini karşılıyorKoronavirüs salgını tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayat ve normalleşme sürecinde otellerde bugün ilk müşterisini kabul edecek.

TSE belgesi alan otel, normallesme sürecinde ilk müşterisini karşılıyor

Koronavirüs salgını tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayat ve normalleşme sürecinde otellerde bugün ilk müşterisini kabul edecek. TSE'den Türkiye'de sağlıklı turizm belgesini alan ilk otel olan Antalya'nın Serik ilcesine bağlı Belek turizm merkezindeki Sueno Deluxe Otel, koronavirus salgını sonrası normalleşme sürecinde bugün ilk müşterisini karşılayacak.

Kaynak: DHA