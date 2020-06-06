Son dakika haber: Antalya trafiği havadan denetlendi Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi, 6 sürücüye ceza uygulandı.

Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi, 6 sürücüye ceza uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önlenmesine yönelik, Antalya-Isparta Karayolunda drone ile ve Antalya-Serik-Manavgat-Alanya Karayolunda helikopter ile trafik denetimi yapıldı. Helikopter denetiminde emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye, drone denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 6 sürücüye olmak üzere toplam 8 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA