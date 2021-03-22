Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk

Gelen son dakika haberine göre Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumrukTAYLANDLI Nicha Jerrom (44), İngiliz eşi Charles Jerrom (48) ve 'Star Wars' filmi karakterlerinden Luke (7) ile Leia (5) adını verdikleri iki çocuğuyla birlikte, ülkesinin geleneksel muay thai sporunu, Antalya'da...

Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk

TAYLANDLI Nicha Jerrom (44), İngiliz eşi Charles Jerrom (48) ve 'Star Wars' filmi karakterlerinden Luke (7) ile Leia (5) adını verdikleri iki çocuğuyla birlikte, ülkesinin geleneksel muay thai sporunu, Antalya'da şampiyon sporcular yetiştiren Türk Milli Takımı antrenöründen öğreniyor.

ABD'de bir gemi yapım firmasında çalışırken tanışıp evlenen Taylandlı Nicha ile İngiliz Charles Jerrom çifti, 8 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Jerrom çifti, Antalya'da dünyaya gelen 2 çocuklarına, bilim kurgu filmi 'Star Wars: Yıldız Savaşları' karakterlerinden Luke ile Leia ismini verdi. Pandemi döneminde evde uzun süre vakit geçiren çiftin çocuklarından Luke, dövüş sanatlarına merak sardı. Daha önce karate eğitimi alan Luke, internetten yaptığı araştırmada, muay thai sporunda başarı kazanan Türk sporcular ve milli takımı antrenörünün video ile fotoğraflarını annesine gösterdi.

AİLECEK MUAY THAI KURSUNA YAZILDILAR

Oğlu Luke'nin muay thai branşıyla ilgilenmesinden mutlu olan Nicha Jerrom, bu sporu öğrenmesi için çocuğunu kursa yazdırmaya karar verdi. Türk milli takımı sporcularının son yıllarda muay thai sporunda kazandığı dünya ve Avrupa şampiyonluklardan internetteki araştırmasıyla haberdar olan Nicha Jerrom, Tayland'ın geleneksel sporunu eşi, oğlu ve kızıyla öğrenmek için antrenör Yasin Urlu ile görüştü. Taylandlı anne ile İngiliz baba, çocukları Luke ve Leia, haftanın 3 günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden Antalya Spor Salonu'nda antrenmanlara başladı.

ÜLKESİNİN SPORUNU TÜRK ANTRENÖRDEN ÖĞRENİYOR

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muay Thai Milli Takım antrenörlerinden Yasin Urlu yönetiminde muay thai öğrenen Jerrom ailesi, salonda koşu ve ısınmanın ardından eldivenlerini takıp, kum torbasında teknik çalışma yapıyor. Çocuk yaşta Tayland'dan ABD'ye yerleşen Nicha Jerrom'un ülkesinin geleneksel muay thai sporunu Türk antrenörden öğrendiği antrenmanda Jerrom ailesi, 3 aydır spor yapıp, birlikte eğlenceli vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Türk milli takımının muay thai sporundaki başarısından dolayı Antalya'da geleneksel sporunu öğrenmeye karar verdiğini anlatan Nicha Jerrom, "Oğlum Luke dövüş sporu öğrenmek istiyordu. Ben Taylandlı olduğum için bizim kültürümüzü öğrenmeyi istemesi, beni mutlu etti. Bizim şansımız Türk milli takımının muay thai sporunda başarılı olması. Aile olarak, sporu öğrenmeye karar verdik. Eğlenerek hem spor yapıyor hem de muay thai öğreniyoruz" dedi.

Tayland kültürü olan muay thai sporunu Antalya'da gençlere öğrettiğini ve Türk sporcularla şampiyonluklar kazandıklarını anlatan antrenör Yasin Urlu da, "Tayland'da sporcularımla şampiyonluklar kazandık. Tayland'ın geleneksel muay thai sporunu bir Taylandlıya Türk milli takımı antrenörü olarak öğretmek benim için mutluluk verici. Ayrıca antrenör olarak aile üyelerine, çocuklarına muay thai sporunu öğretmenin ve onların bu spordan keyif almalarını sağlamanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı