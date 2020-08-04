Son dakika haber | ANTALYA Şüpheli valiz korkuttu
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Son dakika haber | ANTALYA Şüpheli valiz korkuttu

Bir son dakika haberine göre Şüpheli valiz korkuttuAntalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Güllük Caddesi'nde çöp kenarına bırakılan valiz, korkuttu.

04.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:18

Şüpheli valiz korkuttu

Antalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Güllük Caddesi'nde çöp kenarına bırakılan valiz, korkuttu. Valizden, atık poşet çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kenarına bırakılan valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatarak, önlem aldı. Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden, atık poşet çıktı. Valiz polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.

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Son dakika haber | ANTALYA Şüpheli valiz korkuttu

Kaynak: DHA

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