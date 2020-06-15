Son dakika haber! ANTALYA Serik'te ev yangını
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Son dakika haber! ANTALYA Serik'te ev yangını

Son dakika gelişmesine göre Serik'te ev yangınıANTALYA'nın Serik ilçesinde bir apartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

15.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:10

Serik'te ev yangını

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir apartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kaşlı Apartmanının ikinci katında İzzet Kaşlı'ya ait dairede yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Serik İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirildi. 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında ev içerisinde bulunan eşyalar yanarken ev kullanılamaz hale geldi.

Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, "Mahallemizde saat 11.30 sıralarında Kaşlı Apartmanı'nda İzzet Kaşlı'ya ait evde yangın çıktı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybı yok. Ev sahipleri o sırada evde yoktu. Evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangın kısa sürede söndürülmese evin altında bulunan iş yerlerine sıçrayabilirdi. O zaman daha kötü olurdu" dedi.

Son dakika haber! ANTALYA Serik'te ev yangını

Kaynak: DHA

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