Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
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Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

10.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:00

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sahilde görüntülenen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sahilde görüntülenen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Lara sahilinde iki yunusun kıyıya yakın bölgede yüzdüğünü gören vatandaşlar, Bülent Ecevit Parkı'nda toplandı.

Burada bir süre yunusların sunduğu görsel şöleni izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Özellikle çocukların, yunusların suya dalıp çıkmalarından mutlu oldukları görüldü.

Sahilde bir süre yüzen yunusların üzerinde martıların uçması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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