Son dakika haber! Antalya Polis Eşleri Derneği üyelerinden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Son dakika haber! Antalya Polis Eşleri Derneği üyelerinden ihtiyaç sahiplerine yardım

28.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:22
Son dakika haber! Antalya Polis Eşleri Derneği üyelerinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Son dakika haberlerine göre Antalya Polis Eşleri Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için giysi, gıda ve tablet yardımında bulundu.

Antalya Polis Eşleri Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için giysi, gıda ve tablet yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi, Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan öncülüğünde başlatılan "Yan Yana Olmasak da Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 13 tablet, giysi ve gıda malzemesi yardımı yapıldı.

Bunun yanında farklı illerden gelen talepleri de değerlendiren dernek üyeleri, giysi ve kıyafetlerden oluşan yardım kolilerini Diyarbakır'a gönderdi.

İçinde bulunulan bu süreçte toplumsal sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını belirten Ulucan, her alanda vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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