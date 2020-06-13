Son dakika haber: ANTALYA Oyuncak müzesinin kahramanları maske taktı
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Son dakika haber: ANTALYA Oyuncak müzesinin kahramanları maske taktı

Son dakika haberleri... Antalya'da çocukları maske kullanımına teşvik etmek için Anadolu Oyuncak Müzesi'ndeki süper kahraman figürlerine maske takıldı.

13.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:35

Antalya'da çocukları maske kullanımına teşvik etmek için Anadolu Oyuncak Müzesi'ndeki süper kahraman figürlerine maske takıldı.

Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park içerisinde kurulan Anadolu Oyuncak Müzesi bünyesinde bulundurduğu oyuncaklarala her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor. 13 binin üzerinde oyuncak ve eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, hem kendi çocukluklarına hem de dünya çocuklarının geçmişine yolculuk yapabiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine hizmet vermeyen müze normalleşme süreciyle birlikte alınan önlemlerle tekrardan kapılarını açtı. Müze içerisindeki bazı çizgi film kahramanlarına hem çocukları maske takmaya özendirmek hem de farkındalık oluşturmak için maske takıldı. Maskeli kahraman figürleri çocukların dikkatini çekiyor.

Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışmaya başladıklarını söyledi. Ünlüsoy, "Çocuklarımız müzemizi gezerken maskelerini çıkarma arzusu içerisindeydiler. Bizde bu durumu görünce maske kullanımı çocuklarda ve yetişkinlerde nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Süper kahramanlara maske takarsak çocuklarımız onları örnek alabilir dedik. Müzemizde görüldüğü gibi artık oyuncaklarımızda maske takıyor. Yeni normalleşme sürecinde oyuncaklarımızda bu sürece hazırlandılar. Hem çocuklara maskenin önemini hem de büyüklere bunun gerekliliğini aktarıyorlar" dedi.

Son dakika haber: ANTALYA Oyuncak müzesinin kahramanları maske taktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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