Son dakika haber: ANTALYA Öleceği korkusuyla doğum günü kutlamayan Umutcan'ın hayatı belgesel oluyor Son dakika gündem haberi... Öleceği korkusuyla doğum günü kutlamayan Umutcan'ın hayatı belgesel oluyorAntalya'da SMA hastalığı teşhisi konulan ve doktorlardan en fazla 5 yaşına kadar yaşayacağını duyan 7 yaşındaki Umutcan Kılıç, öleceği korkusuyla 3 yıldır doğum günü kutlamıyor.

Öleceği korkusuyla doğum günü kutlamayan Umutcan'ın hayatı belgesel oluyor

Antalya'da SMA hastalığı teşhisi konulan ve doktorlardan en fazla 5 yaşına kadar yaşayacağını duyan 7 yaşındaki Umutcan Kılıç, öleceği korkusuyla 3 yıldır doğum günü kutlamıyor. Kullandığı ilaçlarla iyileşmeye başlayan Umutcan'ın hayat hikayesi ise SMA hastalarına umut olması için belgesel olacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan sağlık personeli Rukiye Cop'un 2 çocuğundan en küçüğü 7 yaşındaki Umutcan Kılıç'a, 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Teşhis öncesinde 7 aya kadar emekleyebilen Umutcan'ın, bir anda hareketlerinde kısıtlanmalar meydana geldi. Rukiye Cop, oğlunu götürdüğü hastanede SMA Tip 2 olduğunu öğrendi. Bu teşhisin konulduğu çocukların genelde 5 yaşına kadar yaşabildiğini öğrenen anne fizik tedavi dahil çok sayıda tedavi yöntemini denedi. Sağlık Bakanlığı tarafından ilaçları da karşılanan Umutcan, zamanla hastalığına alıştı ve bunu sorun etmedi. Yürüme güçlüğü çektiği için tekerlekli sandalyede annesinin yardımıyla dışarı çıkabilen Umutcan, hastalığı nedeniyle en fazla 5 yaşına kadar yaşabileceğini ve sonrasında ölebileceğini hastanedeki hekimlerin annesiyle yaptığı görüşme sırasında öğrendi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAKTAN KORKMAYA BAŞLADI

Öleceğinden korktuğu için doğum günü kutlamak istemediğini annesine anlatan Umutcan, 4 yaşından sonra doğum günü kutlamak istemedi. İlaçlarla kas ve iskelet sisteminde iyileşmeler yaşayan Umutcan, artık hayata daha pozitif bakıyor. İyileşeceği ve tekerlekli sandalye olmadan yürümeye başlayacağı günün hayalini kuran umutcan Kılıç, "Öleceğimi duyduğumdan beri artık doğum günü kutlamak istemedim. Ölmekten korkuyorum" dedi.

Oğlunun iyileştiğini gören anne Rukiye Cop ise birlikte hem kalıtsal hem de sonradan bazı faktörlerin ortaya çıkmasından dolayı meydana gelen bu hastalıkla mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini söyledi. İlaç tedavilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığını bazı ihtiyaçlarını da kendisinin karşıladığını anlatan Cop, "Hiçbir eksiğimiz yok. Oğlumun yaşam mücadelesi umarım diğer hastalara da ümit olur. Umutcan hiç bıkmadan mücadele ediyor. Sadece doğum günü kutlamak istemiyor, öleceğinden korkuyor" diye konuştu.

HAYATI BELGESEL OLACAK

Umutcan'ın yaşam hikayesini öğrenen Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı öğretim görevlisi Batuhan Kalaycı belgesel çekmeye karar verdi. Antalya'ya gelerek kentin farklı noktalarında belgesel çeken Kalaycı ve ekibi, Umutcan'ın hayat hikayesine ve SMA hastalığına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Umutcan'ın hayat hikayesinin de içinde olduğu filmi bir çok festivale göndereceğini ve bir başarı elde edeceklerini düşündüklerini anlatan Kalaycı, "Eğer bir maddi kazanç elde edersek bunu Umutcan'la da paylaşacağız. Ödül kazanırsak SMA hastası olup bu belgeselde yer alan herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.

Kaynak: DHA