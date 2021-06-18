Son dakika haber! Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019'un Haziran ayında yaşanan hava aracı kazasına ilişkin rapor tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019'un Haziran ayında yaşanan hava aracı kazasına ilişkin rapor tamamlandı

Son dakika haber! Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019'un Haziran ayında yaşanan hava aracı kazasına ilişkin rapor tamamlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi envanterinde kayıtlı hava aracıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 Haziran 2019'da yaşanan kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi envanterinde kayıtlı hava aracıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 Haziran 2019'da yaşanan kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 Haziran 2019'da Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi envanterinde kayıtlı, TC-DBO tescil işaretli hava aracının Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşmesi sonucu meydana gelen ve iki kişinin ölümü, bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin tespitler raporda yer aldı.

Söz konusu kazaya ilişkin "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandı.

Konuyla ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu nihai raporu incelemek amacıyla Bakanlığa başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Google'dan skandal hareket: Antalya Havalimanı'nı 'kalıcı olarak kapalı' gösterdiler
Google'dan skandal hareket: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor
Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019'un Haziran ayında yaşanan hava aracı kazasına ilişkin rapor tamamlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 08:30:26. #1.16#

title