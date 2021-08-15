Son dakika haber | Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haber | Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber | Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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