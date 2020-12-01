Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika gelişmesine göre Cadde ve sokaklardan görüntüler Açık olan işyerlerinin kısıtlama başlamadan önce kapatılması Polis ekiplerinin denetimi MUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.