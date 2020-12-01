Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması

01.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:30

Son dakika gelişmesine göre Cadde ve sokaklardan görüntüler Açık olan işyerlerinin kısıtlama başlamadan önce kapatılması Polis ekiplerinin denetimi MUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.

Cadde ve sokaklardan görüntüler

Açık olan işyerlerinin kısıtlama başlamadan önce kapatılması

Polis ekiplerinin denetimi

MUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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