Son dakika haber | Antalya merkezli 3 ilde FETÖ\PDY operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Antalya başta olmak üzere Ankara ve Amasya'da FETÖ\PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya başta olmak üzere Ankara ve Amasya'da FETÖ\PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri serbest bırakılırken, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri mahrem yapılanmasına dahil mahrem sorumlularınca, sabit/ankesörlü hatlardan örgütsel anlamda ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs, Antalya ile birlikte Ankara ve Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan biri ilgili savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı. 20 Ağustos Cuma günü adli mercilere sevk edilen 7 şahıs hakkında ise adli kontrol verildi. Öte yandan, 5 şahıs hakkında yurtdışına çıkma yasağı tedbiri, 2 şahıs hakkında da ev hapsi tedbiri kararı verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı